Європейський Союз зможе передати Україні лише близько 600 тисяч боєприпасів до березня замість обіцяного 1 мільйона боєприпасів.
Як пише Bloomberg, це пов'язано із затримкою у виробництві та проблеми із запасами.
«Міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 мільйон, яка була встановлена минулого року», — цитує дипломатів видання.
Дослідник Rand Corp і офіцер запасу армії США Енн Марі Дейлі говорить: «Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб утримувати тиск, Росія може продовжити артилерійські обстріли, в той час як їхня піхота атакує українські позиції».
Нагадаємо, що влітку 2023 року у США повідомили, що у них закінчуються арсенали власних запасів боєприпасів на тлі надання військової допомоги Україні.
У грудні 2023 року повідомлялося, що США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.
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Європейський Союз зможе передати Україні лише близько 600 тисяч боєприпасів до березня замість обіцяного 1 мільйона боєприпасів.
Як пише Bloomberg, це пов'язано із затримкою у виробництві та проблеми із запасами.
«Міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 мільйон, яка була встановлена минулого року», — цитує дипломатів видання.
Дослідник Rand Corp і офіцер запасу армії США Енн Марі Дейлі говорить: «Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб утримувати тиск, Росія може продовжити артилерійські обстріли, в той час як їхня піхота атакує українські позиції».
Нагадаємо, що влітку 2023 року у США повідомили, що у них закінчуються арсенали власних запасів боєприпасів на тлі надання військової допомоги Україні.
У грудні 2023 року повідомлялося, що США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.
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Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|