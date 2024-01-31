Військовослужбовці української армії обстрілюють з артилерії російські позиції. Фото: Getty Images

Європейський Союз зможе передати Україні лише близько 600 тисяч боєприпасів до березня замість обіцяного 1 мільйона боєприпасів.

Як пише Bloomberg, це пов'язано із затримкою у виробництві та проблеми із запасами.

«Міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 мільйон, яка була встановлена минулого року», — цитує дипломатів видання.

Дослідник Rand Corp і офіцер запасу армії США Енн Марі Дейлі говорить: «Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб утримувати тиск, Росія може продовжити артилерійські обстріли, в той час як їхня піхота атакує українські позиції».

Нагадаємо, що влітку 2023 року у США повідомили, що у них закінчуються арсенали власних запасів боєприпасів на тлі надання військової допомоги Україні.

У грудні 2023 року повідомлялося, що США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.