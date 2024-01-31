Держдума РФ в другому і третьому читаннях ухвалила закон про конфіскацію майна за так звані «фейки» про російську армію (стаття 207.3 Кримінального кодексу РФ).
Про це пише ua.news.
Новий закон також передбачає конфіскацію майна у засуджених за кількома іншими статтями — про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави, про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, про заклики до запровадження санкцій, про надання допомоги у їхньому виконанні, про реабілітацію нацизму.
Конфіскація майна (на підставі обвинувального вироку) стосуватиметься засуджених за злочини «з корисливих міркувань або за наймом».
До ухвалення цього закону російський Кримінальний кодекс уже передбачав конфіскацію майна у засуджених за кількома десятками статей. Це були переважно «економічні» або тяжкі та особливо тяжкі злочини.
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Держдума РФ в другому і третьому читаннях ухвалила закон про конфіскацію майна за так звані «фейки» про російську армію (стаття 207.3 Кримінального кодексу РФ).
Про це пише ua.news.
Новий закон також передбачає конфіскацію майна у засуджених за кількома іншими статтями — про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави, про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, про заклики до запровадження санкцій, про надання допомоги у їхньому виконанні, про реабілітацію нацизму.
Конфіскація майна (на підставі обвинувального вироку) стосуватиметься засуджених за злочини «з корисливих міркувань або за наймом».
До ухвалення цього закону російський Кримінальний кодекс уже передбачав конфіскацію майна у засуджених за кількома десятками статей. Це були переважно «економічні» або тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Нагадаємо, в РФ
росіянку Дар’ю Трепову, що була звинувачена у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна), засудили до 27 років позбавлення волі.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|