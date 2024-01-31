У росіян відбиратимуть майно за «фейки про росармію». Фото з відкритих джерел

Держдума РФ в другому і третьому читаннях ухвалила закон про конфіскацію майна за так звані «фейки» про російську армію (стаття 207.3 Кримінального кодексу РФ).

Про це пише ua.news.

Новий закон також передбачає конфіскацію майна у засуджених за кількома іншими статтями — про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави, про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, про заклики до запровадження санкцій, про надання допомоги у їхньому виконанні, про реабілітацію нацизму.

Конфіскація майна (на підставі обвинувального вироку) стосуватиметься засуджених за злочини «з корисливих міркувань або за наймом».

До ухвалення цього закону російський Кримінальний кодекс уже передбачав конфіскацію майна у засуджених за кількома десятками статей. Це були переважно «економічні» або тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Нагадаємо, в РФ

У росіян відбиратимуть майно за «фейки про росармію». Фото з відкритих джерел

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