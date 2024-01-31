У постійній експозиції «Атенеуму» експонується робота Іллі Рєпіна, у підписі до якої художник представлений як українець. Фото: Надія Федорова/LK

Фінський музей «Атенеум», який має найбільшу та найстарішу колекцію в країні, зараз представляє Іллю Рєпіна як українського художника.

Музей змінив походження художника з російського на українське, оскільки «отримав нову інформацію», пише фінське видання Suomen Kuvalehti.

Інші музеї також переоцінили походження художників, які вважаються російськими через загарбницьку війну Росії та українські контакти.

У 2021 році в «Атенеумі» спільно з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва була організована велика виставка робіт Іллі Рєпіна. На виставці говорилося, що художник народився на території нинішньої України, але був представлений росіянином.

Після контакту з українськими активістами «Атенеум» змінив громадянство Іллі Рєпіна. Його роботи представлені в постійній експозиції музею, у підписі художник представлений як українець.

Багато інших музеїв світу також почали визнавати українськими митців, яких раніше «привласнила» собі Росія.

Лукас Стасевський — один із тих, хто виступає за відновлення української особистості Іллі Рєпіна. Лукас Стасевський — відомий у Фінляндії музикант українського походження. У 2021 році він заявив, що на виставці «Атенеум» бракує інформації про широкі зв’язки митця з українською культурою.

— Рєпін виріс в Україні, українська тематика була невід’ємною частиною його творчості, але організатори просто проігнорували це, представивши Рєпіна виключно як російського художника, — сказав він тоді.

Того року він писав про це музею та піднімав питання в ЗМІ, але інформація про виставку не змінилася.

Однак тепер, після того, як Росія вторглася в Україну, музеї по всьому світу переоцінили походження художників, які вважалися російськими.

Торік музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, США (Metropolitan Museum of Art, The Met) визнав українськими митцями Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського.