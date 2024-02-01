У трьох областях України зафіксували перевищення епідпорогу. Фото: poltava.to

У трьох областях зафіксовано перевищення епідемічного порогу через збільшення випадків захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За даними щотижневого моніторингу, станом на 31 січня зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень. В інших регіонах — неепідемічний рівень.

За попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 тисяч 402 українці, з них 96 тисяч 120 — діти віком до 17 років. Діагноз «COVID-19» встановлено протягом тижня 3 тисячам 492 пацієнтам.

До лікарень госпіталізовано 6 тисяч 120 людей, з них 2 607 — діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

Нагадаємо, у січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу «Омікрон» — JN.1, який називають «Дженні».