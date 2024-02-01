Отримані українськими учнями у школах за кордоном оцінки зараховуватимуться в Україні.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Це питання обговорювали під час спеціальної наради. Представник Міносвіти розповів, що торік наказом МОН затвердили відповідні методичні рекомендації. Згідно з ними, діти-біженці після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України — туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші.
Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:
При цьому діти можуть вивчати за кордоном лише навчальні предмети українознавчого компонента — як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).
Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет «Я досліджую світ» (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
«Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах», — зауважили в Мінреінтеграції.
Як відомо, більшість школярів, котрі виїхали за межі країни з початку вторгнення Росії, поєднують своє навчання в місцевих школах із навчанням в українських закладах освіти. З 24 лютого закордоном знаходились майже 700 тисяч дітей.
Нагадаємо, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що для школярів, які навчаються одночасно за кордоном та в Україні, створять спеціальні класи, де вони вивчатимуть лише предмети українського спрямування.
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Отримані українськими учнями у школах за кордоном оцінки зараховуватимуться в Україні.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Це питання обговорювали під час спеціальної наради. Представник Міносвіти розповів, що торік наказом МОН затвердили відповідні методичні рекомендації. Згідно з ними, діти-біженці після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України — туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші.
Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:
При цьому діти можуть вивчати за кордоном лише навчальні предмети українознавчого компонента — як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).
Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет «Я досліджую світ» (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
«Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах», — зауважили в Мінреінтеграції.
Як відомо, більшість школярів, котрі виїхали за межі країни з початку вторгнення Росії, поєднують своє навчання в місцевих школах із навчанням в українських закладах освіти. З 24 лютого закордоном знаходились майже 700 тисяч дітей.
Нагадаємо, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що для школярів, які навчаються одночасно за кордоном та в Україні, створять спеціальні класи, де вони вивчатимуть лише предмети українського спрямування.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|