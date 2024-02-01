Ситуація на лівому березі Дніпра залишається стабільно важкою. Там російські війська не припиняють штурмів, навіть за умов, коли їх доводиться зводити до мінімуму.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

«Були випадки, коли за добу наважувалися на один штурм. За минулу добу (31 січня — прим.) зафіксували три штурми. Перед тим доба ознаменувалася 15 штурмами. Отже, зазнавши втрат, набрати настрою та людей на наступні потужні штурми ворогу не вдалося. Тому вони провели лише три штурми, але знову зазнали невдачі», — сказала Наталія Гуменюк.

Вона розповіла, що поки що росіяни припинили копати окопи на південному березі Криму і зараз зосереджені на північній частині, де, як їм здається, дуже близько розташований лівобережний плацдарм Херсонської області для просування в Крим.

«Вони зараз більше занепокоєні тим, як будуть працювати транспортно-логістичні маршрути навколо Чонгарського та Генічеського мостів. Там зосереджені вони та навколо траси М17. Їх більше цікавить замінування шляхів імовірного просування Сил оборони. В те, що воно буде, вони вірять», — зазначила Наталія Гуменюк.

Наразі, за її словами, Силам оборони вдалося уповільнити та ускладнити логістику росіян. Це призводить до того, що втрати ворога більші, ніж способи його поповнення ресурсів.

Утім речниця наголосила, на усвідомленні того, що на лівому березі материкової частини України в окупантів зосереджено достатньо ресурсів, щоб відновлюватися. Маневрами між Запорізьким та Херсонським напрямками вони здатні поповнювати свої ресурси.

«Але тут включаються складнощі з внутрішньою комунікацією, морально-психологічним станом війська. Саме тому у них ускладнений цей процес. Навіть при введенні на ротацію нові підрозділи тяжко втягуються у процес на конкретному бойовому напрямку», — сказала речниця ОК «Південь».

Нагадаємо, що через нестачу засобів радіоелектронної боротьби російські окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.

що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Також речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.

У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.

Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.

Як відомо, бійці миколаївської 36-ої бригади морської піхоти під час штурму в районі Кринок на Херсонщині 24 листопада взяли в полон військового з російської 810-ої морської піхоти.