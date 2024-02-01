Катера Чорноморського флоту РФ «Ивановец». Фото: Міноборони РФ

На борту ракетного катера Чорноморського флоту РФ «Ивановец», про знищення якого 1 лютого заявила українська розвідка, могло перебувати до 40 російських моряків.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне в окупованому Криму.

За інформацією ВМС, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу «Москіт» з дальністю до 130 кілометрів.

«Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві», — наголосили у ВМС.

Також у пресслужбі нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 року «Самум».

«Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих обʼєктів у Криму шкідливо для їхнього здоровʼя», — наголосили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про ураження аеродрому «Саки» у Криму.