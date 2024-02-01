На борту ракетного катера Чорноморського флоту РФ «Ивановец», про знищення якого 1 лютого заявила українська розвідка, могло перебувати до 40 російських моряків.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне в окупованому Криму.
За інформацією ВМС, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу «Москіт» з дальністю до 130 кілометрів.
«Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві», — наголосили у ВМС.
Також у пресслужбі нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 року «Самум».
«Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих обʼєктів у Криму шкідливо для їхнього здоровʼя», — наголосили у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про ураження аеродрому «Саки» у Криму.
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На борту ракетного катера Чорноморського флоту РФ «Ивановец», про знищення якого 1 лютого заявила українська розвідка, могло перебувати до 40 російських моряків.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне в окупованому Криму.
За інформацією ВМС, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу «Москіт» з дальністю до 130 кілометрів.
«Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві», — наголосили у ВМС.
Також у пресслужбі нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 року «Самум».
«Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих обʼєктів у Криму шкідливо для їхнього здоровʼя», — наголосили у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про ураження аеродрому «Саки» у Криму.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|