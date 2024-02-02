Видання Australian Financial Review з посиланням на неназваного «високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ» написало, що Україна нібито відмовилася від отримання 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet, назвавши їх «сміттям».
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував заяву.
За словами журналістів, представник ЗСУ заявив, що Україні не потрібен цей «летючий мотлох».
Співрозмовник видання з боку Австралії нібито заявив, що це «фактично знищило угоду щодо F/A-18», зазначивши, що «якби представник ЗСУ цього не зробив, літаки б зараз літали над Україною».
У коментарях під одним з дописів у Facebook, де поширили матеріал Australian Financial Review, Юрій Ігнат висловився: «Не знаєте, не триндіть! Бо ви вже всі дістали, якщо чесно своїм зрадо*об*твом! Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо!».
Він також додав, що ніякої угоди між Україною та Австралією щодо винищувачів F/A-18 Hornet взагалі не було.
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Видання Australian Financial Review з посиланням на неназваного «високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ» написало, що Україна нібито відмовилася від отримання 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet, назвавши їх «сміттям».
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував заяву.
За словами журналістів, представник ЗСУ заявив, що Україні не потрібен цей «летючий мотлох».
Співрозмовник видання з боку Австралії нібито заявив, що це «фактично знищило угоду щодо F/A-18», зазначивши, що «якби представник ЗСУ цього не зробив, літаки б зараз літали над Україною».
У коментарях під одним з дописів у Facebook, де поширили матеріал Australian Financial Review, Юрій Ігнат висловився: «Не знаєте, не триндіть! Бо ви вже всі дістали, якщо чесно своїм зрадо*об*твом! Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо!».
Він також додав, що ніякої угоди між Україною та Австралією щодо винищувачів F/A-18 Hornet взагалі не було.
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Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|