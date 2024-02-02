Австралійський винищувач F/A-18 Hornet

Видання Australian Financial Review з посиланням на неназваного «‎високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ»‎ написало, що Україна нібито відмовилася від отримання 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet, назвавши їх «‎сміттям»‎.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував заяву.

За словами журналістів, представник ЗСУ заявив, що Україні не потрібен цей «летючий мотлох».

Співрозмовник видання з боку Австралії нібито заявив, що це «фактично знищило угоду щодо F/A-18», зазначивши, що «якби представник ЗСУ цього не зробив, літаки б зараз літали над Україною».

У коментарях під одним з дописів у Facebook, де поширили матеріал Australian Financial Review, Юрій Ігнат висловився: «Не знаєте, не триндіть! Бо ви вже всі дістали, якщо чесно своїм зрадо*об*твом! Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо!».

Відповідь речника ЗСУ Юрія Ігната, скриншот з Facebook

Він також додав, що ніякої угоди між Україною та Австралією щодо винищувачів F/A-18 Hornet взагалі не було.

Відповідь речника ЗСУ Юрія Ігната, скриншот з Facebook