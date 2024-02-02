Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь. Фото: Reuters

Лідери профспілок фермерів Франції закликали своїх колег зняти блокпости на дорогах, адже уряд прислухався до них.

Про це пише Reuters.

Керівник профспілки FNSEA Арно Руссо зазначає, що за обіцянками має бути конкретний прогрес. Вони дали уряду три тижні — до початку масштабного сільськогосподарського салону, щоб побачити перші результати.

Також зазначається, що у своїй останній промові прем’єр-міністр Габріель Атталь заявив, що Франція закріпить у законі принцип незалежності в продовольстві та посилить контроль за імпортом. Уряд припинить накладати на своїх фермерів суворіше регулювання, ніж цього вимагають правила Європейського Союзу.

«Немає сенсу забороняти пестициди у Франції до того, як такі рішення будуть прийняті на рівні ЄС. Ми припинимо цю практику», — сказав Габріель Атталь.

За його словами, Париж посилить перевірки імпорту продукти харчування, зокрема щодо вмісту пестицидів, заборонених у Франції чи ЄС.

Міністерство фінансів заявило, що нові надзвичайні заходи для аграріїв спрямовані переважно на підтримку фермерів, які займаються тваринництвом і виробників вина. Їх профінансують загалом на суму 600 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у суботу, 27 січня, французькі фермери продовжили серію загальнонаціональних протестів стверджуючи, що урядові заходи недостатні для задоволення їхніх вимог щодо кращої оплати праці та умов життя.