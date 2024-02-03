Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента у Facebook.

Зеленський наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення українських дітей, депортованих до Росії.

«Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше», — сказав глава держави.

Глава ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною і запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в Організації.

Зеленський відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру і запросив прем’єр-міністра Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

Нагадаємо, Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону. З них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — прикордонники, один поліцейський і шестеро цивільних. 48 обміняних мали статус «зниклий безвісти».

Також, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.

Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.