Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан увійшла до списку претенденток на міжнародну жіночу премію «WOMEN OF IMPACT» у номінації «Спортивні досягнення».
Про це повідомила мережа видань ELLE, яка є засновником премії, пишуть «НикВести».
За першість у спортивній категорії фехтувальниця змагається з українською тенісисткою Еліною Світоліною та легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук.
«У тяжку годину «ELLE Україна» віддає шану сильним, незламним жінкам і відзначає впливових особистостей, які присвячують своє життя соціально важливим ініціативам і попри виклики доводять, що для українок немає перешкод. Небайдужість, дієвість, голоси, до яких дослухаються, — все це об’єднує номінанток проєкту WOMEN OF IMPACT в Україні», — йдеться на сайті.
Останню «спеціальну» номінацію організатори конкурсу оголосять вже під час церемонії нагородження.
Проголосувати за українських жінок охочі можуть на сторінці премії «WOMEN OF IMPACT».
«Ти можеш віддати по одному голосу з кожного облікового запису у соціальних мережах або з однієї поштової скриньки. Голосувати можна лише за одного номінанта в кожній з 6 категорій. Голосування триває до 1 березня поточного року. Брати участь у голосуванні мають право виключно повнолітні громадяни України та повнолітні особи, якi мають постiйне мiсце проживання на територiї України на законних пiдставах», — зазначили організатори.
Нещодавно Національний олімпійський комітет України нагородив миколаївську шаблістку Ольгу Харлан як переможницю конкурсу «Жінки та спорт» у номінації «Краса та слава».
Нагадаємо, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.
Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
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Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан увійшла до списку претенденток на міжнародну жіночу премію «WOMEN OF IMPACT» у номінації «Спортивні досягнення».
Про це повідомила мережа видань ELLE, яка є засновником премії, пишуть «НикВести».
За першість у спортивній категорії фехтувальниця змагається з українською тенісисткою Еліною Світоліною та легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук.
«У тяжку годину «ELLE Україна» віддає шану сильним, незламним жінкам і відзначає впливових особистостей, які присвячують своє життя соціально важливим ініціативам і попри виклики доводять, що для українок немає перешкод. Небайдужість, дієвість, голоси, до яких дослухаються, — все це об’єднує номінанток проєкту WOMEN OF IMPACT в Україні», — йдеться на сайті.
Останню «спеціальну» номінацію організатори конкурсу оголосять вже під час церемонії нагородження.
Проголосувати за українських жінок охочі можуть на сторінці премії «WOMEN OF IMPACT».
«Ти можеш віддати по одному голосу з кожного облікового запису у соціальних мережах або з однієї поштової скриньки. Голосувати можна лише за одного номінанта в кожній з 6 категорій. Голосування триває до 1 березня поточного року. Брати участь у голосуванні мають право виключно повнолітні громадяни України та повнолітні особи, якi мають постiйне мiсце проживання на територiї України на законних пiдставах», — зазначили організатори.
Нещодавно Національний олімпійський комітет України нагородив миколаївську шаблістку Ольгу Харлан як переможницю конкурсу «Жінки та спорт» у номінації «Краса та слава».
Нагадаємо, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.
Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|