Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан увійшла до списку претенденток на міжнародну жіночу премію «‎WOMEN OF IMPACT»‎ у номінації «Спортивні досягнення».

Про це повідомила мережа видань ELLE, яка є засновником премії, пишуть «НикВести».

За першість у спортивній категорії фехтувальниця змагається з українською тенісисткою Еліною Світоліною та легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук.

«У тяжку годину «ELLE Україна» віддає шану сильним, незламним жінкам і відзначає впливових особистостей, які присвячують своє життя соціально важливим ініціативам і попри виклики доводять, що для українок немає перешкод. Небайдужість, дієвість, голоси, до яких дослухаються, — все це об’єднує номінанток проєкту WOMEN OF IMPACT в Україні», — йдеться на сайті.

«У тяжку годину «ELLE Україна» віддає шану сильним, незламним жінкам і відзначає впливових особистостей, які присвячують своє життя соціально важливим ініціативам і попри виклики доводять, що для українок немає перешкод. Небайдужість, дієвість, голоси, до яких дослухаються, — все це об’єднує номінанток проєкту WOMEN OF IMPACT в Україні», — йдеться на сайті.

Загалом конкурс складається з 7 номінацій:

волонтерство;

реабілітаційна медицина;

популяризація креативного іміджу за кордоном;

інформація та медіа;

гуманітарні ініціативи та громадські організації;

спортивні досягнення.

Останню «спеціальну» номінацію організатори конкурсу оголосять вже під час церемонії нагородження.

Проголосувати за українських жінок охочі можуть на сторінці премії «‎WOMEN OF IMPACT».

«‎Ти можеш віддати по одному голосу з кожного облікового запису у соціальних мережах або з однієї поштової скриньки. Голосувати можна лише за одного номінанта в кожній з 6 категорій. Голосування триває до 1 березня поточного року. Брати участь у голосуванні мають право виключно повнолітні громадяни України та повнолітні особи, якi мають постiйне мiсце проживання на територiї України на законних пiдставах», — зазначили організатори.

Нещодавно Національний олімпійський комітет України нагородив миколаївську шаблістку Ольгу Харлан як переможницю конкурсу «Жінки та спорт» у номінації «Краса та слава».

Нагадаємо, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.