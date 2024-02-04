На Миколаївщині у місті Первомайськ заливає нечистотами укриття, яке планують відремонтувати та використовувати для захисту учнів.
Про це повідомили у Первомайській міській раді.
Підвальне приміщення знаходиться у багатоквартирному будинку по вулиці Коротченко, яке розташовано неподалік ліцею «Ерудит».
Ремонтними бригадами підрядної фірми вже вмонтовані електромережі, системи водопроводу та каналізації, встановлено санвузли, тощо. Втім, як зазначили у міській рада, через недобросовісних мешканців, які забивають каналізаційну систему всіляким мотлохом, робітники не можуть проводити роботи. Підвал заливає нечистотами.
«У зв’язку із цим, будуть проведені перемовини із головою даного АОСББ, аби уникнути повторних таких ситуацій та унеможливити їх виникнення в майбутньому. Адже створеним захисним простором користуватимуться не лише жителі багатоповерхівки, а й учні та педагоги ліцею «Ерудит», що знаходиться неподалік», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ліцей «Ерудит» є одним із найбільших освітніх закладів міста, проте не може поки що працювати офлайн саме через відсутність захисної споруди.
Нагадаємо, що у 2023 році у Первомайській громаді Миколаївщини облаштовано 87 найпростіших та 10 протирадіаційних укриттів.
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На Миколаївщині у місті Первомайськ заливає нечистотами укриття, яке планують відремонтувати та використовувати для захисту учнів.
Про це повідомили у Первомайській міській раді.
Підвальне приміщення знаходиться у багатоквартирному будинку по вулиці Коротченко, яке розташовано неподалік ліцею «Ерудит».
Ремонтними бригадами підрядної фірми вже вмонтовані електромережі, системи водопроводу та каналізації, встановлено санвузли, тощо. Втім, як зазначили у міській рада, через недобросовісних мешканців, які забивають каналізаційну систему всіляким мотлохом, робітники не можуть проводити роботи. Підвал заливає нечистотами.
«У зв’язку із цим, будуть проведені перемовини із головою даного АОСББ, аби уникнути повторних таких ситуацій та унеможливити їх виникнення в майбутньому. Адже створеним захисним простором користуватимуться не лише жителі багатоповерхівки, а й учні та педагоги ліцею «Ерудит», що знаходиться неподалік», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ліцей «Ерудит» є одним із найбільших освітніх закладів міста, проте не може поки що працювати офлайн саме через відсутність захисної споруди.
Нагадаємо, що у 2023 році у Первомайській громаді Миколаївщини облаштовано 87 найпростіших та 10 протирадіаційних укриттів.