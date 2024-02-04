Ремонт підвалу у Первомайську. Фото з сайту міської ради

На Миколаївщині у місті Первомайськ заливає нечистотами укриття, яке планують відремонтувати та використовувати для захисту учнів.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Підвальне приміщення знаходиться у багатоквартирному будинку по вулиці Коротченко, яке розташовано неподалік ліцею «Ерудит».

Ремонтними бригадами підрядної фірми вже вмонтовані електромережі, системи водопроводу та каналізації, встановлено санвузли, тощо. Втім, як зазначили у міській рада, через недобросовісних мешканців, які забивають каналізаційну систему всіляким мотлохом, робітники не можуть проводити роботи. Підвал заливає нечистотами.

Ремонт підвалу у Первомайську. Фото з сайту міської ради

«У зв’язку із цим, будуть проведені перемовини із головою даного АОСББ, аби уникнути повторних таких ситуацій та унеможливити їх виникнення в майбутньому. Адже створеним захисним простором користуватимуться не лише жителі багатоповерхівки, а й учні та педагоги ліцею «Ерудит», що знаходиться неподалік», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ліцей «Ерудит» є одним із найбільших освітніх закладів міста, проте не може поки що працювати офлайн саме через відсутність захисної споруди.

Ремонт підвалу у Первомайську. Фото з сайту міської ради

Ремонт підвалу у Первомайську. Фото з сайту міської ради

Ремонт підвалу у Первомайську. Фото з сайту міської ради

Нагадаємо, що у 2023 році у Первомайській громаді Миколаївщини облаштовано 87 найпростіших та 10 протирадіаційних укриттів.