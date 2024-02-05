Катер Чорноморського флоту РФ «Ивановец». Фото: Міноборони РФ

Після знищення ракетного катера «Ивановец», у Чорному морі затишшя. Росіяни зараз формують свою подальшу тактику.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

— Війна — це завжди пошук дії та протидії. Тобто реакція будь-якої сторони — це завжди реакція на ті дії, до яких вдався противник. У даному конкретному випадку стався черговий кейс, і він відрізняється від попередніх, — заявив він.

За словами речника, окупанти сховали свої кораблі у пунктах базування. До таких дій вони вдалися, оскільки ще не зʼясували усі обставини втрати ракетного катера «Ивановец».

— І зараз ворог, по-перше, розбирається, чому така ситуація стала можливою, а по-друге, він, звісно, зараз формує свою подальшу тактику, свої подальші дії, і відповідно через це таке затишшя. Ворог зараз вирішує, як йому поводитися далі в морі. Тому що, на жаль, якоїсь постійної протиотрути проти росіян немає, — сказав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що на борту ракетного катера Чорноморського флоту РФ «Ивановец», про знищення якого 1 лютого заявила українська розвідка, могло перебувати до 40 російських моряків.

Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 року «Самум».