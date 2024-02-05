Українські ударні дрони. Фото: Mezha

В Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Про це повідомляє «Європейська правді» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що в країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби.

Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів». Підрахунки робили в одиницях випущених БПЛА, тобто з урахуванням великої кількості дешевих FPV-дронів, яких раніше не виробляли.

«З червня 2023-го по січень 2024-го безпілотники, закуплені «Армією дронів», вразили 14 тисяч цілей. Це танки, БТРи, опорні пункти тощо. Були випадки, коли за одну ніч вразили 80 одиниць техніки», — розповідають у Мінцифри. У відомстві додали, що враховують лише ті операції, щодо яких військові надали відеопідтвердження.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.