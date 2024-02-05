В Україні 7 тисяч 422 особи було подано в розшук минулого року. Це рекордна кількість за останні п'ять років і на 40% більше, ніж у 2021 році.

Про це з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ повідомляє Опендатабот.

Так, у 2019 році до розшуку подали 4 тисячі 177 осіб, у 2020 — 4 тисячі 799, у 2021 — 5 тисяч 269, у 2022 — 5 тисяч 915, у 2023 — 7 тисяч 422.

Найчастіше у розшук в 2023 році потрапляли через колабораціонізм — 21,7%. У топі причин, з яких людину можуть внести в розшук, також крадіжки — 18,2%, державна зрада — 5,3%, шахрайство — 4,8%, виготовлення та зберігання наркотиків — 4,5%, збут наркотиків — 3,1%, підробка документів — 2,8%, грабіж — 2,7%, порушення правил дорожнього руху — 2,4%.

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Майже половина осіб із реєстру (44%) було подано у розшук у прифронтових регіонах, найбільше у Донецькій та Харківській областях.

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Майже половина людей у розшуку ховаються від органів досудового розслідування — 3 тисячі 299 осіб, або 44%. На другому місці ті, хто ховається від суду, — 2 тисячі 126 осіб.

79% людей у розшуку — це чоловіки, жінки становлять 21% від загальної кількості у 2023 році.

Більшість людей у розшуку віком від 25 до 45 років. Найстаршому розшукуваному 87 років, а наймолодшому — 6 років.

Загалом на кінець січня 2024 року у розшуку перебуває 55 тисяч 992 осіб, зазначає Опендатабот.

Нагадаємо, генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер розповіла, що з початку повномасштабної війни в Україні зникли безвісти 30 тисяч цивільних.