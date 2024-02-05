Генерал-лейтенант збройних сил Росії Яків Резанцев

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру генерал-лейтенанту збройних сил Росії Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області.

За даними СБУ, за його наказом 24 лютого 2022 року російські війська вторглися до Херсонської області з території тимчасово окупованого Криму.

Саме Яків Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці. За його вказівками окупанти здійснювали масовані повітряні атаки на цивільну інфраструктуру Херсонської області.

Також Яків Резанцев під час окупації правобережжя організовував масові репресії проти учасників руху опору, за його наказом людей викрадали посеред вулиці або авто під час перетину російських блокпостів.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)», — повідомили силовики.

Нещодавно Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру севастопольського «Беркуту» і трьом його підлеглим, які після розстрілів активістів Майдану у Києві допомагали Росії окуповувати Крим.