РФ вдарила по підстанції «Укренерго». Фото НикВести, для ілюстрації

В східному регіоні Росія завдала артилерійського удару по одній з підстанцій «Укренерго».

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій «Укренерго». Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових. Попри це, пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту», — йдеться в повідомленні.

Споживання електроенергії

Вчора, у понеділок 5 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 11:30. Його рівень був на 1% нижче, ніж у попередній робочий день 2 лютого.

Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 1,2% вищий за відповідний показник понеділка, 5 лютого. Причини — невелике, але все ж похолодання на сході та півночі країни.

Зазначається, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Протягом доби на теплових електростанціях в поточний ремонт виведено два енергоблоки.

Експорт та імпорт електроенергії

Експорт сьогодні здійснюється в нічні години в Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови.

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого, російсіяни з дронів атакували високовольтні енергетичні об’єкти у Кривому розі. Вказується, що це була одна з найбільш масованих атак на енергетику за рік.

Також, як відомо, для відбудови підстанції, що постраждала через російські масовані атаки, «Укренерго» отримає 24 мільйони євро кредиту.