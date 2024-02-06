Російський суд заочно взяв під варту колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича.
Про це пише підконтрольне Кремлю видання «РБК».
Росіяни підозрюють Олексія Арестовича у «публічному поширенні свідомо неправдивої інформації про російську армію та закликах до тероризму».
Раніше його оголосили в міжнародний розшук.
Нагадаємо, навесні минулого року Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
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Російський суд заочно взяв під варту колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича.
Про це пише підконтрольне Кремлю видання «РБК».
Росіяни підозрюють Олексія Арестовича у «публічному поширенні свідомо неправдивої інформації про російську армію та закликах до тероризму».
Раніше його оголосили в міжнародний розшук.
Нагадаємо, навесні минулого року Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.