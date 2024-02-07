Кораблі РФ, Фото з відкритих джерел

За даними Генштабу ЗСУ українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

«За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту РФ. Як зазначили в українській розвідці, на борту могло перебувати до 40 російських моряків. Після цього, росіяни сховали свої кораблі в пункти базування.

Як відомо, 14 вересня 2023 року, українські військові пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 року «Самум».

У серпні 2023 року, президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати порти в Миколаєві та Одесі.

В СБУ заявили, що працюють над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму та перенести війну якомога ближче до Кремля.

Військово-морський експерт Роберт Фарлі вважає, що знищений у квітні 2022 року крейсер «Москва» створив масу проблем для російських операцій на півдні України, тепер становище флоту РФ у чорноморському регіоні досить хитке.