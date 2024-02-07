Українські юнаки, які виїхали за кордон, повинні до свого 17-річчя повернутися в Україну та отримати приписне до військкомату.

Про це заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

Водночас він заявив, що ТЦК не будуть надсилати листи школярам за кордон.

Сповіщати школярів про необхідність отримання приписного посвідчення мають заклади освіти та направляти юнаків до територіальних центрів комплектування.

«ТЦК сповіщають навчальні заклади, і навчальні заклади направляють юнаків. Ми, ТЦК, не сповіщаємо окремими повістками на вулицях цих юнаків, не сповіщаємо за адресами проживання. Ми працюємо у своєму штатному режимі. Тобто ми не будемо надсилати листи за кордон про те, що він повинен з'явитися. Загалом, так, він має прибути в Україну, якщо він досі громадянин України, він підлягає приписці», — сказав Роман Істомін.

За його словами, це не означає, що таких юнаків мобілізують. Однак за ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу у 510-850 грн. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу становитиме 1,7 тисяч гривень.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділяє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.