Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Ранкова атака 7 лютого коштувала Росії щонайменше 423 мільйони доларів.

Такий підрахунок провели журналісти «Економічної правди».

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого, ворог випустив по Україні:

20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС ;

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;

3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

5 зенітних керованих ракет С-300.

БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тисяч доларів, якщо говорити про власне виробництво РФ. Якщо мова йде про імпорт з Ірану, то вартість може бути до 290 тисяч доларів. У своїх підрахунках журналісти спиралися на середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану — 193 тисячі доларів. Отже 20 ударних БПЛА коштували РФ близько 3,9 мільйонів доларів.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 мільйон доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 мільйони.

Ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 мільйонів.

Мінімальна вартість зенітної керованої ракети С-300 складає 2 мільйона доларів, отже загальна вартість випущених ракет цього типу — 10 мільйонів.

За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети «Калібр» коштує 6,5 мільйонів доларів, отже загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 мільйонів. Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 мільйони доларів, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 9 мільйонів.

У підрахунку, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні становить 423,4 мільйонів доларів.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Близько 40 будинків у приватному секторі Миколаєва зазнали пошкоджень. Щонайменше 12 людей постраждали.