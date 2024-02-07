АТ «Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс, у якому доступне оформлення заяви на повернення квитків в електронному вигляді менш ніж за годину до відправлення поїзда або в інших випадках, які можуть бути кваліфіковані як претензійне повернення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. «Укрзалізниця» цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви», — пояснили у компанії.
Для цього потрібно зробити наступне:
Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та інтернет.
Як нагадали у компанії, оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:
Зазначається, що сервіс ще доопрацьовується, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила спеціальний сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Як відомо, у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.
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АТ «Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс, у якому доступне оформлення заяви на повернення квитків в електронному вигляді менш ніж за годину до відправлення поїзда або в інших випадках, які можуть бути кваліфіковані як претензійне повернення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. «Укрзалізниця» цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви», — пояснили у компанії.
Для цього потрібно зробити наступне:
Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та інтернет.
Як нагадали у компанії, оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:
Зазначається, що сервіс ще доопрацьовується, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила спеціальний сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Як відомо, у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.