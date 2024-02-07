Прикордонники затримали чоловіків, які ховалися в лісі поблизу кордону зі Словаччиною.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«Рух групи невідомих осіб, які намагались незаконно потрапити до Словаччини, зафіксувала фотопастка. Вистежити та зупинити втікачів у лісі за кількасот метрів від кордону допоміг службовий собака», — йдеться в повідомленні.

Також, одного чоловіка побачили поблизу українсько-словацького кордону. Він не зміг пояснити мету свого перебування там і зізнався у справжніх намірах. Ще один чоловік у пункті пропуску «Малий Березний» надав підроблені документи про непридатність до військової служби й виключення з військового обліку.

Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Словаччини. Фото: Держприкордонслужба Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Словаччини. Фото: Держприкордонслужба Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Словаччини. Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, у січні цього року, співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.

Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.

А на кордоні з Румунією затримали 10 чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути державний кордон.