Прикордонники затримали чоловіків, які ховалися в лісі поблизу кордону зі Словаччиною.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
«Рух групи невідомих осіб, які намагались незаконно потрапити до Словаччини, зафіксувала фотопастка. Вистежити та зупинити втікачів у лісі за кількасот метрів від кордону допоміг службовий собака», — йдеться в повідомленні.
Також, одного чоловіка побачили поблизу українсько-словацького кордону. Він не зміг пояснити мету свого перебування там і зізнався у справжніх намірах. Ще один чоловік у пункті пропуску «Малий Березний» надав підроблені документи про непридатність до військової служби й виключення з військового обліку.
Нагадаємо, у січні цього року, співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.
Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.
А на кордоні з Румунією затримали 10 чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути державний кордон.
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Прикордонники затримали чоловіків, які ховалися в лісі поблизу кордону зі Словаччиною.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
«Рух групи невідомих осіб, які намагались незаконно потрапити до Словаччини, зафіксувала фотопастка. Вистежити та зупинити втікачів у лісі за кількасот метрів від кордону допоміг службовий собака», — йдеться в повідомленні.
Також, одного чоловіка побачили поблизу українсько-словацького кордону. Він не зміг пояснити мету свого перебування там і зізнався у справжніх намірах. Ще один чоловік у пункті пропуску «Малий Березний» надав підроблені документи про непридатність до військової служби й виключення з військового обліку.
Нагадаємо, у січні цього року, співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.
Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.
А на кордоні з Румунією затримали 10 чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути державний кордон.