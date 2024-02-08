У ЗСУ нестача боєприпасів на сході країни. Фото з відкритих джерел

В умовах війни на виснаження, певний снарядний «голод» відчувають як Сили оборони України, так і російські окупанти. Щодо росіян, ситуація не є одноманітною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш, цитує Цензор.НЕТ.

«Ворог перекидає сили та засоби, особливо снаряди на ті напрямки, де росіяни бачать, що у них може бути якась перспектива, з інших, менш важливих напрямків. Туди підтягується все наявне, але навіть у таких умовах РОВ не вистачає їх повністю», — зазначив Ілля Євлаш.

За словами начальника пресслужби, РФ не взмозі забезпечити виробництво необхідної кількості снарядів для задовільнення своїх щоденних потреб, тому вона вдається до імпортування боєприпасів з Ірану та Північної Кореї.

Про те, ЗСУ мають досить багато різного озброєння, зокрема західного, але потребують більше боєприпасів через чисельну перевагу ворога. Через що бійці Сил оборони навчилися максимально оптимізувати свою роботу.

«Вони стали такими снайперами зі 155-мм гарматами, які влучають не з першого, так з другого пострілу у ціль», — наголосив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що солдати на передовій чекають на рішення ЄС, і Україна сподівається, що якнайбільше артилерійських снарядів якнайшвидше потраплять до країни.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що нестача артилерійських боєприпасів у поєднанні із затримками у наданні безпекової допомоги з боку Заходу, ймовірно, вже змушує Збройні сили заощаджувати озброєння і може затримати майбутні українські контрнаступальні операції на фронті.