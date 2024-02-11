Примусова мобілізація в армію РФ на окупованих територіях. Фото з відкритих джерел

На окупованих територіях Луганської області почастішали випадки затримання чоловіків на блокпостах або при отриманні паспорта РФ.

Про це 11 лютого повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зокрема, такі випадки фіксується у Сорокиному, Довжанську, Хрустальному, Ровеньках та Антрациті.

За словами Артема Лисогора, росіяни запевняють, ніби «заходи безпеки» посилені у зв’язку зі збільшенням дезертирів.

«Так би мовити, «відпрацювання» розпочали з півдня регіону. І, як завжди, цинічно проводять примусову мобілізацію під прикриттям «безпекових заходів», — зазначив голова ОВА.

Окрім того, в окупаційній адміністрації Луганщини заявили, що місцева молодь не готова працювати в «органах влади» через недостатній рівень знання законодавства РФ. Точніше, повну відсутність цих знань.

Нагадаємо, військкомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на «військовий облік» місцевих мешканців.

Заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький розповів, що у Росії створені всі умови для проведення мобілізаційних заходів. Щодня до лав збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб.