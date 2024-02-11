РФ залучає бронегрупи до штурмів Авдіївки. Фото з відкритих джерел

Російські війська залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Ми бачимо мету противника — за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог все частіше приєднує бронегрупи», — зазначив він.

Олександр Тарнавський наголосив, що українські воїни стійко тримають оборону, знищують ворога та беруть у полон нові сили супротивника.

За його словами, за добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 458 росіян і 25 одиниць військової техніки, за винятком дронів. Серед знищеної чи пошкодженої техніки дев'ять танків, 11 бойових бронемашин, дві артилерійські системи, два автомобілі, одна одиниця спеціальної техніки.

Також злетів у повітря склад боєприпасів, знищено ще один важливий обʼєкт росіян. Нейтралізовано або знищено 139 безпілотників різних типів.

Вчора, 10 лютого армія РФ завдала 25 авіаційних і двох ракетних ударів, здійснили 57 штурмових дій і 663 артобстріли.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль РФ на фронті.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 8 лютого завдали двох ударів по Авдіївці Донецької області, внаслідок чого загинула жінка.