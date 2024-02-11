У Молдові знайшли уламки «Шахеда», Фото: Прикордонна служба Молдови

Після нічної атаки РФ на Україну в Молдові неподалік від кордону виявили уламки «Шахеда».

Про це повідомляє Newsmaker.

Прикордонна поліція Молдови опублікувала фото знайдених уламків посеред поля, зазначивши, що їх ідентифікували як уламки БПЛА типу Shahed.

Безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені.

«Підозрюємо, що знайдені уламки — один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою», — зазначили у Прикордонній поліції, додавши, що на цьому етапі ніякої загрози для місцевих мешканців немає.

У Молдові знайшли уламки «Шахеда», Фото: Прикордонна служба Молдови У Молдові знайшли уламки «Шахеда», Фото: Прикордонна служба Молдови

Президентка Мая Санду заявила, що цей інцидент — чергове нагадування, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

«Це ще одне серйозне нагадування про похмуру реальність. Російська агресія є загрозою для всього континенту. Підтримка України має продовжитися», — заявила Президентка Молдови.

Нагадаємо, у вересні 2023 року фрагменти ракети знайшли в озері біля села Фарладан Каушанського району Молдови. Мешканці села помітили в озері деякі компоненти, які могли походити від ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що уламки походять з повітряної ракети.