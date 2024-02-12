Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
«В Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двох фрегатів додався малий ракетний корабель», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сумарний залп «Калібрів» при цьому може сягати 24 ракети.
«Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно», — додали у ЗСУ.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, Військово-морськи сили повідомили, що Росія тримає 14 кораблів у Чорному морі, серед яких чотири носії крилатих ракет Калібр, загальним залпом до 32 ракет.
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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
«В Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двох фрегатів додався малий ракетний корабель», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сумарний залп «Калібрів» при цьому може сягати 24 ракети.
«Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно», — додали у ЗСУ.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, Військово-морськи сили повідомили, що Росія тримає 14 кораблів у Чорному морі, серед яких чотири носії крилатих ракет Калібр, загальним залпом до 32 ракет.