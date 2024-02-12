На Закарпатті правоохоронці затримали ухилянта та його пособників, Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті «на гарячому» викрили групу чоловіків, які за 3,5 тисячі доларів мали допомогти ухилянту дістатися до Угорщини.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними правоохоронців, першу частину коштів у розмірі 1,5 тисячі доларів ухилянт мав віддати в Україні, решту — по прибуттю в сусідню країну.

Переправника і його «підопічного» затримали «на гарячому» під час передачі першої частини грошей. Разом з ними затримали пособника, який забезпечив плавця гідрокостюмом.

Організатора затримали та винесли підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Затриманий чоловік в гідрокостюмі, який намагався потрапити до Угорщини, Фото: Держприкордонслужба На Закарпатті правоохоронці затримали ухилянта та його пособників, Фото: Держприкордонслужба На Закарпатті правоохоронці затримали ухилянта та його пособників, Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, 8 лютого на Закарпатті, неподалік від кордону з Угорщиною, прикордонники зупинили два мікроавтобуси з 40 чоловіками. 38 з них намагалися незаконно перетнути кордон.