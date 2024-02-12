На Закарпатті «на гарячому» викрили групу чоловіків, які за 3,5 тисячі доларів мали допомогти ухилянту дістатися до Угорщини.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
За даними правоохоронців, першу частину коштів у розмірі 1,5 тисячі доларів ухилянт мав віддати в Україні, решту — по прибуттю в сусідню країну.
Переправника і його «підопічного» затримали «на гарячому» під час передачі першої частини грошей. Разом з ними затримали пособника, який забезпечив плавця гідрокостюмом.
Організатора затримали та винесли підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 8 лютого на Закарпатті, неподалік від кордону з Угорщиною, прикордонники зупинили два мікроавтобуси з 40 чоловіками. 38 з них намагалися незаконно перетнути кордон.
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На Закарпатті «на гарячому» викрили групу чоловіків, які за 3,5 тисячі доларів мали допомогти ухилянту дістатися до Угорщини.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
За даними правоохоронців, першу частину коштів у розмірі 1,5 тисячі доларів ухилянт мав віддати в Україні, решту — по прибуттю в сусідню країну.
Переправника і його «підопічного» затримали «на гарячому» під час передачі першої частини грошей. Разом з ними затримали пособника, який забезпечив плавця гідрокостюмом.
Організатора затримали та винесли підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 8 лютого на Закарпатті, неподалік від кордону з Угорщиною, прикордонники зупинили два мікроавтобуси з 40 чоловіками. 38 з них намагалися незаконно перетнути кордон.