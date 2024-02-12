Активісти руху «Жовта Стрічка» закликають жителів окупованого Донецька не приходити на так звані вибори президента РФ та бойкотувати їх.

Про це вони повідомили 12 лютого у Telegram.

«Жителі Донецька бойкотують передвиборчу агітку окупантів. Активісти руху «Жовта Стрічка» в Донецьку демонструють своє ставлення. Ми закликаємо не вірити в пропаганду та агітувати людей не приходити на виборчі дільниці. Наш спільний бойкот фейкових виборів покаже окупантам, що їм не місце в українському Донецьку», — закликає рух опору.

Рух опору закликає бойкотувати вибори РФ на окупованих територіях. Фото: «Жовта Стрічка»

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня.

На окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна. Та зобовʼязали студентів голосувати на виборах.

Також Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.

Вони почали завозити російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для «пропаганди та агітації за диктатора Путіна» на виборах.