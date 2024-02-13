Передача пожежного автомобіля. Скріншот з сюжету

На потреби Первомайської селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники Lions Club Olofström.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «РАДА».

У вересні 2022 року росіяни поцілили у пожежну станцію Первомайська та зруйнував її. Рятувальники змушені були тимчасово перебратися у сусіднє село.

— Відновили станцію своїми силами. Десять днів їздили з села Михайло-Лорине. Повністю зняли розбитий шифер, дерев’яні перемички. Нам дали плівку, двері, ДСП. Мої хлопці відремонтували все за 10 днів, — розповідає начальниця місцевої частини пожежної охорони Ольга Жук.

Ольга Жук. Скриншот з сюжету телеканалу РАДА

Пожежний автомобіль зі Швеції рятувальники Первомайського отримали декілька місяців тому, а ще одну зараз.

Разом із пожежною машиною рятувальникам передали обладнання, а місцевим комунальникам доставили спецодяг та спецвзуття. Також привезли ліки.

Рятувальникам передали обладнання. Скриншот з сюжету

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Кабмін видав розпорядження про передачу пожежних автомобілів двом територіальним громадам Миколаївщини. Автомобілі передали у Казанківську та Воскресенську селищні громади.