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У день всіх закоханих ІТ-компанія ЛУН розказала про правильний та безболісний спосіб поділу нерухомості у разі розлучення.

Підписуйте шлюбний контракт

Дивно, але багато українців вважають, що шлюбний контракт можна укладати лише до дня весілля. Насправді, його можна укласти у будь-який момент, навіть перед розлученням. Зміни до існуючого контракту також можна внести у будь-який час.

Крім того, шлюбні договори можуть бути різними, і в них можна зазначити різні умови. Наприклад, можна вказати, що ви проклинаєте свою другу половинку. Ви можете стверджувати, що у вашій релігії передбачений певний акт, і ви зобов'язуєтеся проклясти другу сторону цього контракту після розлучення.

Підписання шлюбного контракту обов'язкове у нотаріуса. Але це все одно дешевше, ніж оформлення квартири на маму.

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Про що можна домовитись у шлюбному контракті?

У шлюбному контракті можна передбачити, що майно, яке кожен з вас купує під час шлюбу, залишається тільки за вами. Тому, для його продажу не потрібно мати згоду іншої сторони цього контракту.

Україна відрізняється від США (що може бути і плюсом, і мінусом), і в шлюбному договорі можна передбачити поділ нерухомості, але не можна змусити вашого партнера готувати сніданки по вихідних.

Якщо ви вирішили укласти шлюбний контракт, щоб після розірвання шлюбу залишити партнера без нічого – це не вийде. Шлюбний контракт не може поставити одного з подружжя в надзвичайно невигідне фінансове положення, тому неможливо зареєструвати всю нерухомість лише на одного з подружжя.

Якщо ви думаєте, що можете підступитися, і ввечері, коли ваша майбутня колишня дружина не бачить, зірвати всі шпалери та винести дорогий італійський диван, то варто вам знати, що це буде розглядатися як намагання шахрайства. Коли вже є заявлений намір продати квартиру, це може бути розцінене як спроба зниження вартості активу. У суді за таке можуть покарати.

Але є одна річ, яка точно не буде ділитися: це квартира, куплена до шлюбу або отримана в подарунок чи спадок. Отже, якщо мама подарувала доньці квартиру під час її шлюбу з чоловіком, то така квартира не буде у спільній сумісній власності, а лише у власності дружини.

Важливо розуміти, що укладення шлюбного договору не означає, що когось не люблять. Це означає, що двоє дорослих людей домовляються про будь-які сценарії майбутнього в той момент, коли у них все добре. І це означає, що вони свідомо ставляться до себе, своєї безпеки та свого особистого майбутнього.

ЛУН