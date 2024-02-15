Звіт ЮНЕСКО про пошкоджені пам'ятки у 2022 році. Фото: UNOSAT.

За майже два повних роки повномасштабної війни Росія завдала збитків українській культурі на загальну суму 3,5 мільярда доларів. Завдані РФ пошкодження у 2023-му зросли на 40% у порівнянні з минулим роком і налічують 341 культурний об’єкт проти 248 об’єктів у 2023, свідчать підрахунки ЮНЕСКО.

Про це під час пресбрифінгу розповіли голова представництва ЮНЕСКО в Україні К’яра Деззі Бардескі та директорка департаменту з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат, пише «УП. Життя».

Пошкодження отримали об’єкти у Києві, Львові та Одесі. Також багато культурних пам’яток зі Сходу України та прифронтових зон постраждали внаслідок обстрілів та прямих дій росіян.

Як наголосила Кріста Піккат, в організації розглядають саме ушкодження 341 культурного об’єкта в Україні внаслідок дій Росії. Хоча, визнала вона, кількість пошкоджених війною пам’яток може бути значно більшою.

За її словами, на момент вторгнення Росії та територію України Міністерство культури та інформаційної політики і ЮНЕСКО не мали баз даних з усіма культурними об’єктами в країні. Це підсвітило прогалини в роботі над охороною культурної спадщини та змусило переглянути методи документування та збереження інформації про культурні об’єкти.

Зараз стан пам’яток перевіряють з допомогою супутникових знімків, а також досліджують через перехресну перевірку достовірними джерелами ЮНЕСКО.

За два роки війни сфера культури разом з туризмом втратили близько 19,5 мільярдів доларів. Лише на столицю України припадає 10 мільярдів з цього доходу.

— Збитки лише продовжують зростати, як і потреби у відновленні сектору культури України, — розповіла Кріста Піккат.

Щоб відбудувати усі культурні та історичні об’єкти в Україні після повномасштабного вторгнення, знадобиться близько 10 років та 9 мільярдів доларів.

— Ми стурбовані тим, що зараз відбувається в Україні, тому впровадження заходів з підтримки креативних індустрії та міжнародна солідарність дуже важливі, — додала К’яра Деззі Бардескі.

Як зазначили представниці ЮНЕСКО, за 2 роки організація залучила близько 66 мільйонів доларів для того, щоб підтримувати сферу культури, освіти та журналістики в Україні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація завдала українському довкіллю шкоди на 2,2 трильйона гривень.