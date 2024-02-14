У ГУР визнають, що телеграм містить низку загроз для безпеки України. Фото з відкритих джерел

В українській розвідці визнають, що Телеграм містить у собі низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

«Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться», — сказав він.

За словами Андрія Юсова, усім хотілося б мати відповіді на всі питання і хотілося б мати чарівну кнопку, яка вимикає все, що несе загрозу, однак таких простих відповідей, на жаль, немає. Тому Україна, вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Телеграмом, щоб працювати за прозорими правилами і згідно з українським законодавством та відповідно до міжнародних стандартів.

«З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато», — підсумував представник ГУР.

Раніше повідомлялось, що невідомі створили фейковий канал міністра оборони Рустема Умєрова в Телеграмі, де збирають інформацію від українців.

Нагадаємо, у Миколаєві викрили жительку міста, яка підозрюється у написанні фейкових дописів у Телеграмі на замовлення Росії.