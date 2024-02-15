У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

Цьогоріч у День святого Валентина, 14 лютого, в Україні уклали шлюб 1132 пари.

Про це повідомили у Мін’юсті.

Охочих побратися 14 лютого виявилося набагато більше, ніж було заплановано. 537 заяв подали вчора, оскільки під час воєнного стану військові одружуватися у день подання заяви.

Найстарша пара побралася на Дніпропетровщині: 72-річна наречена та 83-річний наречений.

Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату 14 лютого.

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

У День закоханих в Україні одружилися понад 1100 пар. Фото: Мін'юст

Нагадаємо, у Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.