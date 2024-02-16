Парламенту Греції. Фото: AP/Scanpix

У четвер 15 лютого парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби. Це надає одностатевим парам право укладати шлюби і всиновлювати дітей.

Як пише Reuters, рішення ухвалили «після десятиліть кампанії ЛГБТ-спільноти за шлюбну рівноправність у цій соціально консервативній країні».

Водночас Греція — одна з перших православних країн, які дозволили такі союзи.

— Це історичний момент. Це день радості, — сказала агентству Reuters Стелла Белія, голова групи одностатевих батьків Rainbow Families.

Законопроєкт був схвалений 176 законодавцями в 300-місцевому парламенті і стане законом після його публікації в офіційному урядовому віснику.

Хоча члени правоцентристської партії «Нова демократія» прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса утрималися або проголосували проти законопроєкту, він отримав достатню підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності, незважаючи на напружені дебати.

— Це дуже важливий крок для прав людини, дуже важливий крок для рівності і дуже важливий крок для грецького суспільства, — сказав Нікос Ніколаідіс, історик, який долучився до мітингу на підтримку законопроєкту перед голосуванням.

Останні опитування громадської думки показують, що думки греків щодо цього питання розділилися. Впливова православна церква, яка вважає гомосексуальність гріхом, рішуче виступає проти одностатевих шлюбів, тоді як багато представників ЛГБТ-спільноти вважають, що законопроєкт не не скасовує перешкод для ЛГБТ-пар у використанні методів допоміжної репродукції. Сурогатна вагітність також не поширюватиметься на представників ЛГБТ, хоча законопроєкт визнає дітей, народжених у такий спосіб за кордоном.

Еллініки Лісі, одна з трьох ультраправих партій, представлених у парламенті, назвала законопроєкт «антихристиянським» і заявила, що він шкодить національним інтересам.

Нагадаємо, в Українській греко-католицькій церкві заявили, що декларація Fiducia Supplicans, яку затвердив Папа Римський Франциск та яка дозволяє благословляти пари однієї тієї самої статі, «не має правової сили» для її вірян.