В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест»

Цьогоріч навесні на одеських клумбах збираються висадити 200 тисяч квітів.

Про це повідомляється на офіційному порталі Одеси.

У теплицях «Троянда» комунального підприємства «Міськзелентрест» озеленювачі почали роботи із заготовлення розсади весняних квітів, які традиційно прикрасять місто на початку квітня.

Всього весною 2024 року планується висадити 200 тисяч штук весняних квітів: віоли, маргаритки, селени та інші. Пізніше їх змінять літні квіти: сальвії, петунії, примули, тагетеси і агератуми.

«Всю квіткову розсаду (літники і весінники), а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці Комунального підприємства «Міськзелентрест» заздалегідь заготовляють у своїх теплицях підприємства «Троянда», — йдеться у повідомленні.

В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест»

В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест» В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест» В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест»

Зазначається, що теплиці підприємства працюють цілий рік. Починаючи з вересня, відбувається закладення теплиць на наступний рік.

Щороку в теплицях вирощують близько 1 мільйона рослин (200-250 тисяч весінників, 250 тисяч горщикових квітучих і близько 500 тисяч штук іншої розсади) і близько 11 тисяч декоративних листяних дерев.

В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест» В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест» В Одесі висадять 200 тисяч квітів. Фото: КП «Міськзелентрест»

Нагадаємо, у Миколаївській області хочуть створити «регіональні правила озеленення». Регуляторний документ міститиме норми щодо висадки дерев та кущів, а також їх обрізки і кронування.

При цьому наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.