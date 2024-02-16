В п’ятницю, 16 лютого, відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Полеглих воїнів вдалося повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з Об’єднаним центром при Службі безпеки України, МВС України, ЗС України, головного управління ДСНС України та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.

Також, у повідомленні окремо подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у процедурі.

«Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», - сказано в повідомленні.

Україні повернули тіла 58 полеглих захисників, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Україні повернули тіла 58 полеглих захисників, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Раніше повідомлялось, що активісти «Кібер спротиву» отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій території Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених зрадників на своїх полонених.