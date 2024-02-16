Польські фермери почали блокувати рух для вантажних транспортних засобів у шостому пункті пропуску «Корчова — Краковець» на кордоні з Україною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Корчова», суміжному з українським «Краківець», польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів», — повідомили прикордонники,

Через польську блокаду ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на вʼїзд на цьому пункті пропуску. На вʼїзд в Україну на території Польщі очікують приблизно 1 730 вантажівок.

Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Вже 10 лютого польські фермери розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Українські перевізники також почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.