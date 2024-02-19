Засуджений російський інформатор. Фото від СБУ

Мешканця Краматорська засудили до 15 років ув’язнення за співпрацю з росіянами та коригування ворожих ударів по Донеччині.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Правоохоронці зазначають, що за його наведенням 14 березня 2023 року російські РФ вдарили ракетами С-300 по житлових будинках Краматорська. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» постраждало 10 мирних жителів, один із них загинув.

Також засуджений збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ, які залучені до боїв під Авдіївкою та Бахмутом.

Російського інформатора затримали у травні 2023 року поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.

На підставі доказів суд визнав зловмисника винним за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ). Суддя призначив йому 15 років тюрми.

Нагадаємо, що Миколаївський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Одеси, якого в травні 2023 року засудили до довічного увʼязнення за співпрацю з російською розвідкою і підготовку диверсій.