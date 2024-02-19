Відкриття «Центру молоді». Фото Вознесенської міської ради

У Вознесенську відкрити молодіжний центр «Точка молоді» від UNICEF.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Зазначається, що центр буде місцем для навчання та розвитку молоді. Також молодь зможе там спілкуватися та грати.

«У «Точці молоді» плануються різноманітні навчальні та розвиткові заходи, а також тут можна буде пограти у настільні ігри, почитати книжку чи скористатись зоною коворкінгу», — йдеться у повідомленні.

Відкриття «Центру молоді». Фото Вознесенської міської ради

Відкриття «Центру молоді». Фото Вознесенської міської ради

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року В Миколаєві планували облаштувати простір, який стане центром творчості та самореалізації для місцевої молоді.

Також повідомлялося, що у Миколаєві навесні 2024 року відкриють молодіжний хаб — простір для втілення у життя проєктів та обміну досвідом між молоддю різних регіонів України та Данії.