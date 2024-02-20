Суд зобов’язав очаківське підприємство привести до ладу укриття. Фото з відкритих джерел

Суд зобов’язав підприємство привести у відповідність протирадіаційне укриття на території Очаківської громади.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Під час вивчення стану споруд цивільного захисту фахівці встановили, що протирадіаційне укриття, яке перебуває у власності підприємства та розраховане на близько 200 осіб, утримується в неналежному стані. Через це його не могли використовувати за призначенням, а власник приміщення не ремонтував його.

«Ураховуючи актуальність збереження фонду захисних споруд, з огляду на триваючий воєнний стан в Україні внаслідок російської агресії та щоденне потерпання Очаківської громади від ворожих обстрілів, а також неповноту заходів, вжитих власником укриття для його ремонту та відновлення, прокурор звернувся до суду з відповідним позовом», — йдеться у повідомленні.

Тепер власник має відремонтувати укриття у примусовому порядку.

Раніше Миколаївський окружний адміністративний суд також зобов’язав приватне підприємство привести до ладу протирадіаційне укриття в Очакові.