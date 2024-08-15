У четвер, 15 серпня, під головуванням очільника Миколаївської обласної ради Антона Табунщика відбулося засідання 23-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради. На онлайн засідання зареєструвались 39 депутатів. Розглянули 19 питань порядку денного та кілька пропозицій від депутатів.

На початку сесії депутати заслухали доповідь голови Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії щодо визнання повноважень депутатів Миколаївської обласної ради восьмого скликання Анатолія Ніколенка та Наталії Тарнавської від партії «За Майбутнє» замість тих, які вибули.

Загалом скликання сесії пов’язано із вирішенням питань формування спроможної медичної мережі на території нашої області, тому більшість питань стосувалися саме цього. Зокрема, передачі майна, що перебуває на балансі реорганізованих лікарень потенційним правонаступникам, затвердження нової редакції статутів із визначенням відокремлених структурних підрозділів.

Також розглянули питання, що стосувалися освітньої сфери. Це внесення змін до статутів кількох закладів обласного підпорядкування та інші організаційні питання. Крім того, депутати підтримали рішення про надання приміщення представництву Омбудсмана України у Миколаївській області.

У результаті, 19 з 19 питань порядку денного були підтримані депутатами. Переглянути трансляцію засідання можна на Ютуб-каналі облради за посиланням.