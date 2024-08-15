Приміщення колишньої аптеки на вулиці Вадатурского (Фалєєвська), 3 в Миколаєві, фото НикВести

Депутати Миколаївської обласної ради погодили рішення про передачу в оренду Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини приміщення колишньої аптеки у центрі Миколаєва.

Відповідне рішення сесія облради ухвалила сьогодні, 15 серпня під час позачергового засідання, яке проходило онлайн, повідомляє кореспондент «НикВести».

Мова йде про приміщення площею 56,3 м2 за адресою вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 3, що на перетині зі Спаською. Приміщення належить обласному комунальному підприємству «Фармація», раніше там була аптека.

Це питання розглядалось на постійних комісіях обласної ради. Зокрема, на бюджетній комісії, відповідаючи на питання депутатів, голова облради Антон Табунщик розказав, що «Фармація» не бачить комерційної вигоди у роботі там аптеки, оскільки у радіусі трьох кілометрів є інші аптеки

— Є лист від балансоутримувача, вони цей об’єкт не планують використовувати в окресленому майбутньому, це 2 -3 роки. Враховуючи кількість конкурентів, які знаходяться навколо цього об’єкту, це радіус трьох кілометрів, цільової спрямованості немає. Ефективність рахували, вона буде або нульова, або збиткова, — сказав Антон Табунщик.

Очільник обласної ради Антон Табунщик, фото пресслужби Миколаївської облради

Він також додав, що станом на 1 серпня КП «Фармація» не має фінансових збитків.

Під час сесії депутати погодили це рішення більшістю голосів. У приміщенні по вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська), 3 буде відкрито регіональний центр захисту прав людини. У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що воно «сприятиме покращенню відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами, а також посиленню парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції».

Уже після розгляду цього питання до засідання сесії доєднався Омбудсман Дмитро Лубінець. Він подякував депутатам за прийняте рішення та розказав про задачі, які ставить перед представництвом у Миколаївській області.

— У цьому приміщенні буде створено регіональний центр захисту прав людини. Там буде проведений ремонт за рахунок міжнародних партнерів. Там постійно будуть знаходитись мої співробітники, проводити зустрічі з громадянами України, робити все, щоб захищати права наших громадян. У тому числі окреме питання — це повернення наших героїв та героїнь з російського полону, а також пошук осіб, які зникли безвісти, — розказав Дмитро Лубінець.

До сесії облради доєднався Омбудсман Дмитро Лубінець, фото пресслужби Миколаївської облради

Як стало відомо, зараз в Україні уже працює 24 таких регіональних представництв, які знаходяться у містах обласного значення.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська облрада затвердила список присяжних Снігурівського райсуду.

У депутатському корпусі Миколаївської обласної ради відбулись зміни. Ще один депутат від фракції «Наш край» вирішив скласти мандат, проте мандати отримали два обранці від партії «За майбутнє».