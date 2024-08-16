Канада дозволила Україні використовувати надану зброю на території РФ, Фото: GettyImages

Україна отримала дозвіл на вільне використання танків, бронемашин та іншої техніки, яка була передана Канадою, на території Російської Федерації.

Про це заявили у Міністерстві національної оборони Канади, пише CBC News.

Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

«Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність», — заявила речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.

Вона додала, що Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке країна передає Україні.

Слід зазначити, що не відомо, чи було канадське озброєння в руках українських бригад, коли вони розпочали свою операцію на території Курської області РФ.

Між тим, кадри, зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.

Андре-Анн Пулен зазначила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю — міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.