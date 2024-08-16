Вибухи в Криму, фото ілюстративне

Українські сили вночі 16 серпня уразили поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.

Про це повідомив спікер Української добровольчої армія «Південь» Сергій Братчук.

«Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському. Дорозвідка триває», — йдеться в дописі.

Нагадаємо, в окупованому Криму в ніч на 9 серпня було чути серію вибухів. За даними ЗМІ, вибухи та стрілянина лунали в селищі Чорноморське, розташованому на заході півострова. Також з'явилися повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.

Також Сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що нова хвиля вивезення родин російських чиновників з Криму спостерігається після ударів українських Сил оборони по військових об’єктах на півострові.

Слід зазаначити, що російські громадяни відмовляються від турів в Криму через ненадійну роботу системи ППО окупантів та вразливий Керчинський міст, який залишається «основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики».