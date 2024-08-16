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У п’ятницю, 16 серпня, набуває чинності Закон про використання рослин коноплі.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Цей документ врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. МОЗ повідомляє, що уряд розробив низку підзаконних актів, які «детально врегульовують всі процеси та дозволятимуть пацієнту отримати ліки з медичного канабісу».

«Найголовніші зміни, які впроваджені, — дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною — тепер дозволений, але з певними обмеженнями. Нагадуємо, що Законом визначено вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) у висушеній соломі медичних конопель, який має дорівнювати або перевищувати 0,3%», — йдеться в повідомленні.

Також вказується, що Кабмін незабаром розгляне ліцензійні умови для вирощування медичного канабісу в Україні. Під ліцензійний контроль також підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель від імпорту або вирощування до продажу в аптеках.

В МОЗ повідомили деякі вимоги для вирощування рослин коноплі. Серед них: цілодобове відеоспостереження з наданням доступу Нацполіції, вирощування на закритому ґрунті та дотримання порядку придбання насіння рослин.

«Додатковими елементами контролю за обігом наркотичних речовин з боку держави є супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього. Прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиметься електронною системою, робота якої вже врегульована нормативно та після технічних розробок запрацює восени цього року», — пояснює міністерство.

Планується також документувати операції з канабісом в електронній системі протягом наступного дня після її здійснення. Ліки з медичного канабісу будуть виготовлятися в аптеках та призначатися за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають важкі побічні реакції. Їх можна буде придбати лише за електронним рецептом, який міститиме деталі щодо препарату та дозування.

Нагадаємо, що 21 грудня 2023 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу.

Раніше 13 липня ВР ухвалила цей законопроєкт у першому читанні.

Також законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у жовтні 2023 року рекомендував ухвалити Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації.