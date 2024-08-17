Ілюстративне фото Kurkul.com

У державну власність через суд повернули землю площею понад 12 гектарів вартістю 54 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що 12 гектарів лісового фонду знаходилися у власності 9 людей, де вони вели селянського господарства. Також там розташовується озеро.

«Внаслідок незаконних дій державного органу землі лісового фонду та розташоване в межах цих земель озеро безпідставно вилучені з державної власності та постійного користування спеціалізованого державного підприємства та передані у приватну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за три роки відкритого ринку землі в Миколаївській області було продано 26,8 тисяч гектарів землі, що є одним з найвищих показників серед південних регіонів України. Для порівняння, в Одеській області продали 23,3 гектара, у Херсонській області — 18,8 гектара, а в Запорізькій області — 12,2 гектара.