Двом посадовцям Держгеокадастру повідомили про підозру у хабарництві, Фото: Уніан

Двоє посадовців одного з відділів управління Держгеокадастру в Миколаївській області отримали підозру в хабарництві. Розслідування виявило девʼять фактів спільної змови. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, заступник начальника відділу у змові з начальником відділу та державним кадастровим реєстратором у січні-березні минулого року отримали хабар від інженерів землевпорядників, за послуги які надаються безоплатно.

Уході досудового розслідування правоохоронці встановили девʼять таких фактів. Розмір хабарів складає понад 40 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чинного заступника міністра енергетики за підозрою в одержанні хабаря. Також затримано трьох його спільників, один з них очільника енергетичної компанії з Миколаївської області.