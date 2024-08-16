У Миколаєві завершилась акція по збору амброзії. Фото: КП «Миколаївські парки»

У пʼятницю, 16 серпня, у Миколаєві закінчилася акція по збору амброзії, яка діяла з 13 серпня. За декілька днів миколаївці принесли до пунктів збору 96 тисяч 946 кущів.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївські парки», що займалося прийомом рослини.

Зазначається, що за цей час від алергенної рослини очистили 4 тисячі 847 квадратних метрів. Зібрані рослини надалі утилізують на потужностях підприємства.

«Завдяки вам ми переконалися, що така акція позитивно вплинула на кількість амброзії у місті і її стало в декілька разів менше», — зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, що об’єднання підприємців «МрійДій» платило жителям міста по 1 гривні за кожен кущ амброзії. Таким чином міська влада вирішила боротися з алергенною рослиною, на що у бюджеті Миколаєва не знайшлося коштів.

Комунальники приймали амброзію 13 та 15 серпня з 10:00 до 16:00/ За підсумками першого дня акції, які оприлюднило комунальне підприємство, вдалося зібрати 18 203 куща амброзії. Відповідно, за другий день, 15 серпня миколаївці принесли в точки видачі в пʼять разів більше рослин — 78 743.

У Миколаєві завершилась акція по збору амброзії. Фото: КП «Миколаївські парки» Збір амброзії у Миколаєві. Фото: КП «Миколаївські парки»

Нагадаємо, що миколаївці кожен рік скаржаться на велику кількість амброзії у місті. Пилок амброзії вважається одним з найсильніших алергенів рослинного походження. Він може викликати такі симптоми алергії, як чхання, нежить, а також астматичні напади.